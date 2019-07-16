Берлин, , 15:32 — REGNUM

Больше людей въезжает в Германию, чем выезжает: немецкое федеральное статическое управление представило данные о миграции за 2018 год, передает канал n-tv 16июля.

В 2018 году в Германию переехали на 400 тыс. человек больше, чем уехали из страны. В общей сложности из-за границы прибыли 1,58 млн человек, покинули Германию — 1,18 млн. Такая называемая чистая миграция в 2017 году была чуть больше — 416 тыс.

Положительное сальдо миграции обеспечивается в основном за счет иностранных граждан: в 2018 году у 89% приехавших в страну было другое гражданство. На родину вернулись 202 тыс. граждан Германии. Однако число покинувших Германию немецких граждан оказалось больше — 262 тыс.

Большую часть чистой миграции из других стран Европейского союза в 2018 году составили граждане Румынии (68 тыс. человек), Хорватии (29 тыс.) и Болгарии (27 тыс.). В сравнении с 2017 годом значительно возросли в процентном соотношении потоки приезжающих из Албании, Турции и Косово. Снизилось число прибывающих из Сирии: если в 2017 году число прибывающих оттуда превышало число выезжающих на 60 тыс., то в 2018 году — на 34 тыс.

Что касается перемещения внутри Германии, то самой привлекательной землей для переезда оказался Бранденбург: в течение года чистая миграция сюда составила 15 тыс. человек. На 9 тыс. за счет приезжих увеличилось население Баварии, на 8 тыс. — население Шлезвиг-Гольштейна. Согласно статистике, люди переезжают сюда в основном из Берлина и Гамбурга.