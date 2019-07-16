Владикавказ, , 15:25 — REGNUM

В Северной Осетии вступил в силу обвинительный приговор местному жителю Рамазану Т., которого признали виновным в мошенничестве в крупном размере. Предприимчивый злоумышленник вымогал деньги якобы для оказания помощи детским медицинским учреждениям, которыми распоряжался в личных целях. Всего им было похищено у граждан и организаций 1,6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Как было установлено в суде, мошенник от имени руководства какого-либо государственного органа звонил предпринимателям из различных регионов страны. В ходе разговора он просил помочь в приобретении дорогостоящего медицинского оборудования для детских больниц. Таким образом ему удалось обвести вокруг пальца руководителей различных строительных организаций и торговых предприятий из ряда российских городов, в том числе из Махачкалы, Тулы¸ Омска, Ижевска, Ярославля, Хабаровского края.

В настоящее время вымогатель, зарабатывавший на жалости к детям, обязан возместить причиненный гражданам ущерб. Ближайшие пять лет он будет пребывать в колонии строгого режима.

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Стоит отметить, что информация о случаях лжеблаготворительности появляется достаточно часто. Так, в мае 2019 года в городе Ноябрьске разразился скандал вокруг благотворительного фонда из Москвы. Организация выступила с обращениями, в которых призвала сердобольных граждан ни в коем случае не перечислять деньги на помощь детям человеку по имени Алексей С., который вовсе не является сотрудником данного фонда.

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