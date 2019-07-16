Ростов-на-Дону, , 15:21 — REGNUM

В Ростове-на-Дону простились с погибшими в Греции туристами — отцом Иваном П. и его двухлетним сыном. Супруги вместе с тремя детьми отдыхали на полуострове Халкидики, когда начался шторм. Не все члены семьи смогли укрыться от непогоды.

Транспортировку осуществили туроператор и страховая компания ERV.

«Погибших похоронили в Ростове, их семья также вернулась домой в родной город», — цитирует представителя Ambotis Holidays портал 161.ru.

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Погибший в Греции вместе с сыном ростовчанин был преподавателем

Напомним, трагедия произошла 10 июля. На преподавателя ростовского вуза и его сына упало дерево. Травмы оказались смертельными. Жене и двоим детям удалось вовремя укрыться от стихии.

Погибший работал в ростовском филиале «Российского государственного университета правосудия» и нотариусом в Азове.