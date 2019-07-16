Алма-Ата, Казахстан, , 15:21 — REGNUM

По итогам первой половины 2019 года в Алма-Ате заблокировали 128 сайтов по продаже синтетических наркотиков. Об этом 16 июля заявил начальник управления по противодействию наркоприступности департамента полиции Алма-Аты Талгат Беркинбаев, сообщает издание Inaormburo.

По данным ведомства, за отчетный период было выявлено 183 преступлений в сфере оборота наркотиков, а также 76 фактов сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято 62 кг наркотиков, в том числе 669 гр. героина, 24 кг гашиша и 36 кг марихуаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в прокуратуре Нур-Султана заявили, что в республике заблокировали шесть иностранных сайтов по продаже наркотических средств и психотропных веществ.

Читайте также: В Казахстане заблокировали шесть сайтов по продаже наркотиков