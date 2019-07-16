Санкт-Петербург, 16 июля 2019, 14:51 — REGNUM
Деятельность легальных участников коллекторского рынка хорошо регулируется, главная проблема — работа полулегальных коллекторов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 16 июля, адвокат Юрий Баринов, комментируя принятие закона о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Как сообщалось ранее, Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому уступать права взыскивать просроченную задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг можно только профессиональным участникам рынка, то есть управляющим и снабжающим организациям, ТСЖ и жилищным кооперативам.