Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM

Деятельность легальных участников коллекторского рынка хорошо регулируется, главная проблема — работа полулегальных коллекторов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 16 июля, адвокат Юрий Баринов, комментируя принятие закона о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.

Как сообщалось ранее, Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому уступать права взыскивать просроченную задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг можно только профессиональным участникам рынка, то есть управляющим и снабжающим организациям, ТСЖ и жилищным кооперативам.

«Если говорить о легальных участниках коллекторского рынка, то их деятельность уже сегодня достаточно хорошо регулируется. В случае нарушения с их стороны приставы накладывают на них штрафы. Передача долгов по ЖКХ подобным законопослушным компаниям не создала бы никаких проблем.

Другое дело — полулегальные и нелегальные коллекторы, которые продолжают вести свою деятельность с нарушением законов. Именно с этим надо бороться. В том числе, предусматривая ответственность для тех, кто передает им долги граждан», — отметил Юрий Баринов.