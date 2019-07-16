Кампала, , 15:07 — REGNUM

В новом докладе «Детская бедность и лишения в районах проживания беженцев: данные из Уганды» Центр исследований экономической политики (EPRC) постановил, что, несмотря на то, что большинство беженцев начинают дошкольное и начальное образование, они чаще всего не оканчивают его, передает Daily Monitor Uganda.

По словам представителей организации Save the Children, многие дети-беженцы испытывают трудности с доступом к образованию в Уганде.

Анализ образовательных достижений лиц в возрасте 15 лет и старше показывает, что подавляющее большинство беженцев, особенно проживающих в сельских поселениях, не получили начальное образование, более 20 процентов из них не имеют каких-либо навыков, выявил доклад EPRC.

Приводится несколько причин, по которым дети не посещают школу или бросают ее. Например, слишком большие расстояния, школьное питание, стоимость обучения, а также финансовые ограничения, такие как стоимость базовых учебных материалов.

«Образование для нас очень дорого. У нас нет бизнеса или даже работы, потому что мы беженцы. Поэтому у нас нет денег, чтобы обучать наших детей. Мы также не можем получить стипендию из-за длительной процедуры оформления. Когда наши дети заканчивают начальную школу, они не могут продолжать обучение», — заявил один из беженцев.

Другой беженец из лагеря в Рвамандже отмечает, что необходимо оказывать помощь в получении лучшего образования девочкам.

«В государственных школах девочек-беженцев всегда переводят с уровня средней школы на начальную из-за языкового барьера. Поскольку они обычно старше, девочки предпочитают бросать школу, а не продолжать посещать младшие классы», — рассказал он.

Также очевидно, что приток беженцев оказал нагрузку на школьные помещения в сельских поселениях беженцев. Классных комнат недостаточно, и они часто переполнены. Учеников намного больше, чем учителей. Случаи, когда дети посещают школы посменно, не редкость. Например, в округе Юмбе соотношение между учителем и учениками является пугающе высоким: 1: 177. Большое количество учеников делает работу учителей неэффективной.