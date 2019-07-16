Симферополь, , 14:47 — REGNUM

Крымские музеи готовы предоставить суду Амстердама любые сведения, которые подтверждают право на владение коллекцией скифского золота. Об этом заявила директор Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Она уточнила, что документы могут быть переданы и адвокатскому корпусу, и голландскому суду. Так, у каждого из четырех крымских музеев есть личные договоры с музеем Алларда Пирсона в Амстердаме.

«Международное право полностью на нашей стороне», — приводит слова Умрихиной РИА Новости.

Ситуацию со скифским золотом директор музея-заповедника объяснила «грязной политикой» и добавила, что руководство голландского музея испытывает серьезное давление.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля суд Амстердама отложил окончательное решение по делу о скифском золоте, право на владение которым оспаривает Украина. Тяжба продолжается с 2014 года, когда Крым вошел в состав России, а украинская сторона потребовала возвращения ей крымской коллекции артефактов, выставленных за рубежом.

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