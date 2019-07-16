Москва, , 14:29 — REGNUM

В Госдуме опровергли рост стоимости билетов на самолеты из-за возвращения комнат для курения в аэропорты, передает корреспондент ИА REGNUM16 июля.

«Это (создание «курилок») смогут себе позволить большие авиаузлы, так называемые хабы, где большой пассажиропоток. И для них это совершенно несерьезные затраты, никакого отношения к стоимости билетов это не имеет», — заверил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия»).

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект, разрешающий аэропортам создавать в «чистых зонах» комнаты для курения.

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