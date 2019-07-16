Москва, , 14:25 — REGNUM

Тариф на оплату коммунальной услуги «Вывоз твёрдых бытовых отходов» могут поставить в зависимость от количества контейнеров, установленных на площадках по сбору мусора. Соответствующие изменения в существующий алгоритм исчисления тарифа на вывоз ТБО в настоящее время прорабатываются в правительстве РФ. Об этом заявил исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

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Сейчас стоимость услуг по вывозу ТБО рассчитывается исходя из норматива накопления, установленного для жителей конкретного региона, который умножается на тариф регионального оператора и делится на число дней в месяце. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать «более справедливый» тариф, чтобы потребители смогли платить за вывоз мусора «по факту».

Согласно инициативе, которая прорабатывается в Минприроды, начислять плату за услугу будут новым способом — по количеству вывезенных коммунальным оператором мусорных баков.

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В Минприроды РФ отметили, что уже направили соответствующий документ в правительство, но механизмов расчета не анонсировали.

Как сообщало ИА REGNUM, во время «прямой линии» 20 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин назвал «огромной проблемой» ситуацию с мусором в России и мире. Он отметил, что в стране мусор накапливался десятилетиями и как следует проблемой никогда не занимались. В РФ генерируется каждый год около 70 млн тонн отходов, при этом промышленная переработка не ведётся.

Напомним, с 1 января в России начался переход на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С начала года к реформе присоединились 69 из 85 регионов РФ, остальные должны сделать это до начала 2020 года. Москва и Санкт-Петербург хотят отложить реформу до 2022 года.

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