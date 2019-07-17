17 июля 2019 | Время чтения 1 мин

Екатеринбург, , 16:19 — REGNUM

В Екатеринбурге ночью 17 июля прошёл традиционный «царский» крестный ход». Тысячи людей прошагали от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.

«Царский» крестный ход в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Колонну возглавил митрополит Кирилл. Участники крестного хода двинулись в путь после прошедшей у храма божественной литургии. Маршрут был традиционным: улица Толмачёва, проспект Ленина, Железнодорожный лесопарк, посёлок Шувакиш.

Иконы с изображениями царской семьи перед Храмом на крови (слева). Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (справа)

Паломники в ожидании крестного хода Алексей Колчин © ИА REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Алексей Колчин © ИА REGNUM Паломники в ожидании крестного хода Алексей Колчин © ИА REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Царский» крестный ход в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM Паломники в ожидании крестного хода Алексей Колчин © ИА REGNUM «Царский» крестный ход в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM Паломники в ожидании крестного хода Алексей Колчин © ИА REGNUM Торговая палатка перед храмом Алексей Колчин © ИА REGNUM

Крестный ход стартовал Алексей Колчин © ИА REGNUM Крестный ход вышел на проспект Ленина Алексей Колчин © ИА REGNUM Паломники движутся по улице Халтурина Алексей Колчин © ИА REGNUM Крестный ход движется по центру Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM Крестный ход движется по центру Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM Крестный ход движется по центру Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Крестный ход движется по центру Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM Крестный ход движется по центру Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM «Царский» крестный ход в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM «Царский» крестный ход в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM «Царский» крестный ход в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM «Царский» крестный ход в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Возле монастыря на Ганиной яме состоялся молебен.

«Царский» крестный ход в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM «Царский» крестный ход в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM «Царский» крестный ход в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM «Царский» крестный ход в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM «Царский» крестный ход в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Царский» крестный ход в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM Казак, встречающий крестный ход в лесу Алексей Колчин © ИА REGNUM Верующие после крестного хода в монастыре святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме Алексей Колчин © ИА REGNUM Верующие после крестного хода в монастыре святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме Алексей Колчин © ИА REGNUM Открытая шахта №7 на территории монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме Алексей Колчин © ИА REGNUM Верующие после крестного хода в монастыре святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Царский» крестный ход в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM «Царский» крестный ход в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM «Царский» крестный ход в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл Алексей Колчин © ИА REGNUM Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл Алексей Колчин © ИА REGNUM

Напомним, с 2002 года в Екатеринбурге проходят «царские дни». Они приурочены к очередной годовщине со дня расстрела последнего российского императора Николая Романова, его семьи и слуг.

Вдова племянника императора Николая II Т.Куликовского-Романова Ольга Алексей Колчин © ИА REGNUM Вдова племянника императора Николая II Т.Куликовского-Романова Ольга Алексей Колчин © ИА REGNUM Вдова племянника императора Николая II Т.Куликовского-Романова Ольга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Верующие прикладываются к поклонному кресту в монастыре святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме после крестного хода Алексей Колчин © ИА REGNUM Верующие прикладываются к поклонному кресту в монастыре святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме после крестного хода Алексей Колчин © ИА REGNUM Привал после крестного хода Алексей Колчин © ИА REGNUM Привевал после крестного хода4 Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отметим, 17 июля 2019 года исполнился 101 год со дня расстрела Романовых. На 100-летие этого события, в 2018 году, Екатеринбург посещал патриарх Кирилл, который возглавил многотысячный крестный ход.