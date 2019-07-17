Екатеринбург,
17 июля 2019, 16:19 — REGNUM
В Екатеринбурге ночью 17 июля прошёл традиционный «царский» крестный ход». Тысячи людей прошагали от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.
«Царский» крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Колонну возглавил митрополит Кирилл. Участники крестного хода двинулись в путь после прошедшей у храма божественной литургии. Маршрут был традиционным: улица Толмачёва, проспект Ленина, Железнодорожный лесопарк, посёлок Шувакиш.
Иконы с изображениями царской семьи перед Храмом на крови (слева). Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (справа)
Паломники в ожидании крестного хода
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Паломники в ожидании крестного хода
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Царский» крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Паломники в ожидании крестного хода
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Царский» крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Паломники в ожидании крестного хода
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Торговая палатка перед храмом
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крестный ход стартовал
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крестный ход вышел на проспект Ленина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Паломники движутся по улице Халтурина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крестный ход движется по центру Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крестный ход движется по центру Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крестный ход движется по центру Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крестный ход движется по центру Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крестный ход движется по центру Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Царский» крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Царский» крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Царский» крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Царский» крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Возле монастыря на Ганиной яме состоялся молебен.
«Царский» крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Царский» крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Царский» крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Царский» крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Царский» крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Царский» крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Казак, встречающий крестный ход в лесу
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Верующие после крестного хода в монастыре святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Верующие после крестного хода в монастыре святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытая шахта №7 на территории монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Верующие после крестного хода в монастыре святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Царский» крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Царский» крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Царский» крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Напомним, с 2002 года в Екатеринбурге проходят «царские дни». Они приурочены к очередной годовщине со дня расстрела последнего российского императора Николая Романова, его семьи и слуг.
Вдова племянника императора Николая II Т.Куликовского-Романова Ольга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вдова племянника императора Николая II Т.Куликовского-Романова Ольга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вдова племянника императора Николая II Т.Куликовского-Романова Ольга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Верующие прикладываются к поклонному кресту в монастыре святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме после крестного хода
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Верующие прикладываются к поклонному кресту в монастыре святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме после крестного хода
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Привал после крестного хода
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Привевал после крестного хода4
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Отметим, 17 июля 2019 года исполнился 101 год со дня расстрела Романовых. На 100-летие этого события, в 2018 году, Екатеринбург посещал патриарх Кирилл, который возглавил многотысячный крестный ход.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
Алексей Колчин © ИА REGNUM