Кигома, Танзания, , 14:16 — REGNUM

Более четырех миллионов человек в Танзании зарабатывают на жизнь рыболовством. Многие из них живут на западе страны в области Кигома, где они занимаются рыбной ловлей на озере Танганьика, передает ВВС Swahili.

Многие из рыбаков верят, что причиной уменьшения количества рыбы в озере Танганьика стало нарушение традиций и обычаев.

«Пожилые люди больше не ловят рыбу, остались только молодые люди, которые не могут ловить рыбу так, как это делали раньше», — рассказал рыбак Дуниа Рашид.

По его словам, несколько месяцев назад рыбаки вылавливали более 20 ведер рыбы, сейчас количество намного меньше. Многие рыбаки были вынуждены бросить промысел и начать заниматься сельским хозяйством.

Представители правительства, однако, заявляют, что небольшое количество рыбы в этот сезон не зависит от веры.

«На самом деле на озере Танганьика есть три рыболовных сезона. В настоящее время — плохой сезон, продолжающийся от мая до июля», — заявил чиновник по рыболовству в администрации области Кигома Эдимунд Каджуни.

Он добавил, что предрассудки, суеверия — причины отставания рыболовного сектора Танзании.