Нижний Новгород, , 14:08 — REGNUM

Из более чем 70 тыс. тонн химического оружия, имеющегося в мире, 40 тыс. тонн хранилось в России и 28 тыс. тонн — в США. В 2017 году работы по уничтожению химоружия в РФ были завершены досрочно, объекты УХО в Удмуртии, Пензенской, Кировской и Саратовской областях сейчас проходят процедуру вывода из эксплуатации. Данные мониторинга состояния здоровья населения в районах, где расположены объекты, обсуждались на совещании в режиме видеоконференции, которое провёл заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков, сообщили ИА REGNUM в полпредстве.

Отмечено, что на объектах была создана многоуровневая система производственного, экологического и санитарно-гигиенического контроля и мониторинга. В период работы объектов ни одного аварийного случая зафиксировано не было. Также не регистрировалось превышение ПДК (предельно допустимо концентрации) вредных веществ в воздухе.

За время работы объектов было проведено 6,5 млн исследований с участием 120 тыс. человек.

«По результатам обследований можно заключить, что влияние объектов по уничтожению химического оружия на здоровье населения отсутствует», — заявил замглавы ФМБА (Федерального медико-биологического агентства) России Владимир Романов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, до 2023 года в России планируется перепрофилировать объекты УХО в комплексы переработки отходов I и II классов опасности. В частности, идёт подготовка к созданию комплекса «Камбарка» (город Камбарка, Удмуртия), «Щучье» (город Щучье, Курганская область), «Горный» (посёлок Горный, Саратовская область) и «Марадыковский» (посёлок Мирный, Кировская область).

Во всех регионах, где дочерняя структура Росатома — федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами РосРАО» — будет строить такие комплексы, планы по переработке опасных отходов вызвали широкий общественный резонанс. Причём опасаются переработки как жители регионов, где непосредственно располагаются объекты, так и население соседних регионов.

В частности, в минувшие выходные митинг против перепрофилирования объекта в удмуртской Камбарке прошёл в Нефтекамске (Башкирия). Одной из причин протеста жители называют тот факт, что до настоящего времени неизвестно, какие именно отходы будут перерабатываться и каким способом.

В Кировской области будущий комплекс «Марадыковский» называют «полигоном смерти» и собирают подписи под петиций для запрета строительства.

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