Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM

Появившаяся в Сети петиция «За спасение Ленинградского зоопарка и его животных» набрала уже более 25 тысяч подписей. Петиция размещена на платформе change.org бывшим сотрудником зоопарка Игорем Мальцевым.

Автор петиции подвергает критике работу директора учреждения Ирины Скибы и указывает на то, что переживший блокаду в годы Великой Отечественной войны зоопарк «превратился в развлекательное коммерческое предприятие», где главное «не животные и сотрудники, а получение прибыли».

Мальцев считает, что проводимая в зоопарке реконструкция выполняется на низком уровне, не соответствует мировым стандартам и не учитывает биологические особенности животных. А за последние годы Ленинградский зоопарк уже лишился целого ряда животных: из-за пожара погибли ядовитые змеи, не стало зубров, яков, овцебыков, ланей, маралов, пятнистых оленей, кабанов, зебр, антилоп и др. «Некоторых теплолюбивых животных держат зимой на улице, слегка утеплив уличный вольер (например, пеликанов). Интересные животные, по моему мнению, почти не приобретаются. Зато много стало ларьков, аттракционов. Сильно вырос административный аппарат с большими зарплатами. А людей, непосредственно работающих с животными, становится меньше», — говорится в тексте петиции.

Автор обращения считает необходимым провести полную комплексную проверку финансово-хозяйственной деятельности зоопарка и объявить открытый городской конкурс на должность директора.

По состоянию на 13:30 16 июля петицию подписали более 25 500 человек.

Ленинградский зоопарк считается одним из старейших в России, он был основан в августе 1865 года. В 1917 году стал государственным. «За свою историю зоопарк закрывался для горожан лишь однажды — в страшную зиму 1941−42 гг., но уже весной 1942 года он был открыт. Около двух десятков человек, спасавших животных во время войны, многие из которых жили прямо в зоосаду, чтобы быть поближе к своим питомцам, совершили настоящий подвиг. Шестнадцать сотрудников зоосада были награждены медалью «За оборону Ленинграда». В память об их подвиге было решено не переименовывать зоопарк, а оставить его старое название — Ленинградский», — сообщается на официальном сайте зоопарка.