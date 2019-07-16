Ташкент, , 13:47 — REGNUM

Экологическая партия Узбекистана провела 16 июля рейд в столице Узбекистана на предмет состояния зеленых насаждений в Ташкенте, в ходе мероприятия выявлено, что около 95% молодых саженцев деревьев погибли, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Около 95% молодых саженцев в Ташкенте погибли из-за того, что власти города не смогли должным образом позаботиться о деревьях, их попросту не поливали и они высохли», сказал руководитель экспертной группы по международным связям Общественного Совета при администрации Ташкента, член Экологической партии Узбекистана Абу-Али Ниязматов.

По его словам, это говорит о формальном отношении исполнительной власти столицы Узбекистана, о ее нежелании сохранять зеленый фонд столицы, о неумении воспроизводить деревья.

«На фоне массовой вырубки деревьев ценных пород в Ташкенте для нужд местной мебельной промышленности и посаженных еще во временны СССР, сегодняшняя городская администрация к тому же не воспроизводит зеленый фонд, относится к этому формально и вредительски», подчеркнул Ниязматов.

Он сообщил, что все молодые саженцы в количестве более 400 тысяч штук были посажены в Ташкенте нынешней весной в рамках «зеленой акции», инициированной ташкентскими властями и Общественным Советом при администрации города.

«Идея была очень хорошая, акция была проведена помпезно, с привлечением средств массовой информации, однако на этом все и закончилось, а в конечном итоге мы имеем результат-погибшие деревья и потеря огромных средств налогоплательщиков, выделенных на покупку деревьев», подчеркнул член Экологической партии.

Ниязматов указал, что ранее Экологическая партия Узбекистана называлась Экологическим движением Узбекистана и являлась своего рода орудием пропаганды прежних властей, за Движением было зарезервировано гарантированных 15 мест в парламенте республики.

Теперь Экологическая партия Узбекистана должна самостоятельно бороться за места в парламенте, к тому же это уже не прежняя инертная структура, в нее вливаются активные члены, которым не безразлична экологическая ситуация в стране.

«В скором времени мы планируем организовать во всех районах Ташкента штабы, состоящие из граждан города, настоящих пассионариев, которые будут бороться с незаконной вырубкой деревьев в Ташкенте, а все их действия будет координировать Экологическая партия Узбекистана», отметил Ниязматов.