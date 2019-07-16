Владикавказ, , 13:43 — REGNUM

В Северной Осетии будет открыт ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Он станет первым в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщили в отделении Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» в РСО-Алании.

Предварительной датой открытия центра станет 2020 год. Он будет создан на грант, сумма которого составила более 5,3 млн рублей, пишет ТАСС. По данным агентства, на эти средства будет закуплено необходимое оборудованиее и снаряжение, с помощью которых смогут совершенствовать навыки по спасению людей студенты-спасатели и волонтеры. В нем также будут бесплатно обучать школьников и волонтеров первой помощи и психологической поддержке. Преподавать слушателям курсов станут профессиональные спасатели, сотрудники МЧС и пожарной охраны.

С появлением ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий появится возможность на регулярной основе проводить учебные сборы для добровольцев из разных регионов СКФО, в ходе которых они получат необходимые знания по спасению людей и обменяются опытом.