Сеул, 16 июля 2019, 13:37 — REGNUM
В столице Южной Кореи пройдет третья выставка интернет блогеров Internet Celebrity Exposition. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
По данным источников, выставка пройдет в период с 8 по 9 августа в выставочном центре COEX Convention & Exhibition Center.
Internet Celebrity Exposition — корейско-китайское мероприятие, в котором принимают участие представители различных брендов и блогеры.
Известно, что в этом году мероприятие посетит около 100 человек, включая певиц Tiffany и Sally.
Кроме того, более 50 иностранных гостей, проживающих в Южной Корее, будет привлечено для продвижения данного мероприятия в социальных сетях.
В рамах данного мероприятия, южнокорейские бренды будут рекламировать свою продукцию на онлайн площадках Taobao и Tmall.