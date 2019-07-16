Сеул, , 13:37 — REGNUM

В столице Южной Кореи пройдет третья выставка интернет блогеров Internet Celebrity Exposition. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, выставка пройдет в период с 8 по 9 августа в выставочном центре COEX Convention & Exhibition Center.

Internet Celebrity Exposition — корейско-китайское мероприятие, в котором принимают участие представители различных брендов и блогеры.

Известно, что в этом году мероприятие посетит около 100 человек, включая певиц Tiffany и Sally.

Кроме того, более 50 иностранных гостей, проживающих в Южной Корее, будет привлечено для продвижения данного мероприятия в социальных сетях.

В рамах данного мероприятия, южнокорейские бренды будут рекламировать свою продукцию на онлайн площадках Taobao и Tmall.