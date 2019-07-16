Киншаса, , 13:34 — REGNUM

Молодые жители африканского континента более склонны к коррупции, чем представители старшего поколения, передает ВВС Swahili со ссылкой на доклад Transparency International.

Международная организация по борьбе с коррупцией в докладе сообщила, что молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет дают взятки чаще, чем люди старше 55 лет.

По данным доклада о коррупции в мире в 2019 году, наиболее бедные слои населения вдвое больше склонны к коррупции, чем богатые.

В исследовании, которое проводится в десятый раз, говорится, что по уровню коррупции в Африке лидирует ДР Конго, где «75% всех взяток платят полиции».

В докладе отмечается, что иностранные граждане вносят большой вклад в распространение коррупции на африканском континенте, «что препятствует устойчивому региональному развитию». По данным Transparency International, представители компаний платят взятки, чтобы добиться справедливых договоров в сфере добычи полезных ископаемых, строительства и других.

Доклад Transparency International был составлен из данных, собранных в ходе интервью в 2016—2018 годах при содействии африканского исследовательского института Africa-Afrobarometer.