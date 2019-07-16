Барнаул, , 13:14 — REGNUM

Лечение при помощи лекарств с недоказанной эффективностью, к которым, в частности, относятся БАДы, иммуномодуляторы, гомеопатические, противовирусные, отхаркивающие и другие средства, в медицинском сообществе многими расценивается как шарлатанство и ересь, отметил алтайский доктор с многолетней практикой Игорь Червяков. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM список препаратов, которые не стоит держать дома, он пояснил:

Бенджамин Франклин, «ч ем лучше врач, тем больше он знает бесполезных лекарств ». Сначала определение. Доказательная медицина — это сознательное и адекватное использование лучших доказанных результатов клинических исследований в лечении конкретного пациента. В реальной жизни, если строго подходить к вопросу о доказанной эффективности лекарств и методов и назначать лечение в соответствии с принципами «доказанной пользы», то окажется, что в арсенале врача практически нет медикаментов для лечения, а аптеки заполнены дорогостоящими «пустышками». Игорь Червяков «Как говорил известный американский учёный, «ч». Сначала определение. Доказательная медицина — это сознательное и адекватное использование лучших доказанных результатов клинических исследований в лечении конкретного пациента. В реальной жизни, если строго подходить к вопросу о доказанной эффективности лекарств и методов и назначать лечение в соответствии с принципами «доказанной пользы», то окажется, что в арсенале врача практически нет медикаментов для лечения, а аптеки заполнены дорогостоящими «пустышками».

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Игорь Червяков также напомнил, что на просторах Рунета не первый десяток лет кочует так называемый «Список расстрельных препаратов», изобилующий перечислением целых групп лекарств. Это и иммуномодуляторы с хондропротекторами, и кардио-, гепато-, цереброулучшатели, биопрепараты и метаболические средства, противовирусные и отхаркивающие, и другие.

«Даже йод с зеленкой с позиций доказательной медицины применяться в лечении больных не должны. Гомеопатия и электрофизиолечение, иглотерапия и фитотерапия в медицинском сообществе многими расцениваются как шарлатанство и ересь. Отсюда возникает вопрос, обязан ли врач, ведущий практику в России, придерживаться принципов доказательной медицины?

Игорь Червяков Полагаю, что врач — это в первую очередь клиническое мышление, а не тыканье пальцем в результаты анализов, пусть даже и высокотехнологичных. Нет ничего хуже врача, который умеет только теоретизировать и отучается думать у постели больного. Вот и получается, что часто, вопреки принципам научной медицины, больному приносит пользу и гомеопатия, и физиолечение, и остеопатия, и даже считавшиеся «пустышками» различные препараты. Дело-то не в них, а в толковой голове и умелых руках доктора! Очевидно, такой подход и есть краеугольный камень врачевания».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Рамблер-доктор» подготовил обзор лекарств с недоказанной эффективностью и медицинских препаратов, которыми пользуются в России, несмотря на запрет на них в других странах из-за вредных побочных эффектов. В частности, речь идёт об анальгине, бромгексине, актовегине, арбидоле и других.