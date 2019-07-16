Одесса, Украина, 16 июля 2019, 13:09 — REGNUM
Контролирующие органы приняли решение закрыть детский лагерь «Медик-2» в Одесской области, заявила исполняющая обязанности председателя Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова, сообщили 16 июля в пресс-службе Одесской областной администрации.
Чиновник отметила, что лагерь будет закрыт до тех пор, пока не будет приведён в соответствие с санитарными нормами.
Шаталова добавила, что некоторое количество детей всё ещё остаётся в лагере на карантине. Они обеспечены питанием из других лагерей с надёжной кухней.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в лагере «Медик-2» в Одесской области отравились 56 человек, из которых 53 — дети.
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