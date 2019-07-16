Одесса, Украина, , 13:09 — REGNUM

Контролирующие органы приняли решение закрыть детский лагерь «Медик-2» в Одесской области, заявила исполняющая обязанности председателя Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова, сообщили 16 июля в пресс-службе Одесской областной администрации.

«На сегодня мы уже имеем результаты бактериологических посевов, в которых выявлен целый ряд патогенной флоры и дизентерия. В связи с чем обращаемся к ГУНП (Главное управление Национальной полиции — ИА REGNUM ) в Одесской области и прокуратуры о принятии жёстких мер», — рассказала она.

Чиновник отметила, что лагерь будет закрыт до тех пор, пока не будет приведён в соответствие с санитарными нормами.

Шаталова добавила, что некоторое количество детей всё ещё остаётся в лагере на карантине. Они обеспечены питанием из других лагерей с надёжной кухней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в лагере «Медик-2» в Одесской области отравились 56 человек, из которых 53 — дети.

Читайте также: В детском лагере под Одессой отравилось уже 52 человека