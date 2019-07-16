Сан-Сальвадор, , 13:51 — REGNUM

21-летняя женщина в Сальвадоре не признала себя виновной в убийстве при отягчающих обстоятельствах после того, как ее ребенок, которого она родила в туалете, умер. Об этом 16 июля передает телерадиокомпания ВВС.

Подозреваемая при повторном слушании ее дела в суде сказала, что ребенок родился мертвым, но прокуроры утверждают, что это было убийство.

Эвелин Беатрис Эрнандес Крус провела в заключении почти три года из 30-летнего срока, когда она была освобождена в феврале. После апелляции суд постановил, что ее дело будет повторно рассмотрено, и предоставил ей возможность жить дома, пока идет процесс.

По версии следствия, женщина виновна в том, что не обратилась за медицинской помощью, подозреваемая же настаивает, что не знала о своей беременности.

«Слава Богу, я в порядке, я невиновна… Я доверяю Богу и своим адвокатам», — сказала Эрнандес агентству Efe вне стен суда.

Десятки ее сторонников провели акцию протеста у здания суда недалеко от столицы страны Сан-Сальвадора, требуя изменения законодательства.