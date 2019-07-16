Кампала, , 12:51 — REGNUM

Из-за нехватки контрацептивов в Уганде стремительно растет рождаемость, передает ВВС Swahili.

По данным ООН, население страны по состоянию на 2019 год почти достигло 46 миллионов человек. Каждый год прирост населения составляет около 3%.

Медицинские работники сообщают о том, что женщины и девушки все чаще сталкиваются с проблемой нежеланной беременности из-за острой нехватки контрацептивов. Представитель министерства здравоохранения доктор Плацид Михайо признал проблему нехватки контрацептивов, причиной которой, по его словам, является отсутствие денежных средств.

Более 75% населения страны проживает в деревнях, большинство из них — женщины репродуктивного возраста, которые нуждаются в контрацептивах.

Исполнительный директор Коалиции за укрепление здоровья и социальное развитие Уганды (HEPS-Uganda) Денис Кибира заявил, что нехватка контрацептивов — серьезная угроза для страны, так как может привести к неконтролируемой вспышке рождаемости, которая может расти более, чем на 3% ежегодно.