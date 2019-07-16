Ужгород, Украина, , 12:47 — REGNUM

В Закарпатье пограничники обнаружили в автомобиле Mercedes-Benz Sprinter 106 полулитровых жестяных банок пива, заявили 16 июля в пресс-службе Государственной фискальной службы.

Во время общения с пограничниками водитель автомобиля отрицал наличие каких-либо предметов, подлежащих декларированию.

«В ходе таможенного контроля транспортного средства таможенники обнаружили 106 жестяных банок пива, общей вместимостью 53 литра», — сказано в сообщении.

Согласно украинским законам, через границу можно провозить без декларирования и уплаты пошлин до пяти литров пива на одного человека.

В результате пять литров пива были пропущены через таможню, а 48 литров — изъяты до решения суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украинско-польской границе таможенники изъяли у гражданина Польши три сабли.

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