Ужгород, Украина, 16 июля 2019, 12:47 — REGNUM
В Закарпатье пограничники обнаружили в автомобиле Mercedes-Benz Sprinter 106 полулитровых жестяных банок пива, заявили 16 июля в пресс-службе Государственной фискальной службы.
Во время общения с пограничниками водитель автомобиля отрицал наличие каких-либо предметов, подлежащих декларированию.
Согласно украинским законам, через границу можно провозить без декларирования и уплаты пошлин до пяти литров пива на одного человека.
В результате пять литров пива были пропущены через таможню, а 48 литров — изъяты до решения суда.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украинско-польской границе таможенники изъяли у гражданина Польши три сабли.
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