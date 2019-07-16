Москва, , 12:42 — REGNUM

В Москве завершена прокладка перегонного тоннеля между станциями «Косино» и «Нижегородская» Некрасовской линии метрополитена. Общая длина двухпутного тоннеля составила 8,6 километра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Строительство станции метро Нижегородская Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Москве два транспортных узла гигантского уровня. Это «Деловой центр» и «Рязанская», где МЦК примыкает к радикальному направлению железной дороги и к метро. Четыре крупнейших инфраструктуры, считая дорожную, сходятся в одном месте. В результате формируются два крупнейших узла в стране по масштабам перевозок — до 400 тысяч пассажиров в день. В эту точку пришла сегодня тунелепроходческая установка», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая строительные работы.

По его словам, сам щит, используемый на данном участке, уникален для Москвы — гигантская установка диаметром 10 метров.

«Это важнейшее направление работ, метростроевцы будут делать всё возможное, чтобы запустить участок как можно раньше. Основные строительные работы предполагаем закончить уже в этом году. Технически работы очень сложные. Тем не менее, глаза боятся, руки делают — в течение ближайших месяцев эта стройка будет подходить к концу», — сказал мэр.

Отметим, что Некрасовская линия будет состоять из девяти станций. Ветка метрополитена пройдёт от станции «Авиамоторная» на шоссе Энтузиастов до станции «Нижегородская улица» в начале Рязанского проспекта. Её общая протяжённость составит 19,6 километров.

Со станции «Нижегородская» пассажиры смогут пересесть на МЦК и станцию «Карачарово» Горьковского направления МЖД и на Большую кольцевую линию метрополитена. В результате появится крупнейший в России и Европе транспортно-пересадочный узел «Рязанская».

По мнению мэра Москвы, строительство Некрасовской линии метро и создание пересадочного узла «Рязанская» радикально улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей юго-востока Москвы и ближайших населённых пунктов Подмосковья. Помимо этого, предполагается, что новая ветка метро, разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию.

При этом от станции «Косино» до станции «Нижегородская» линия сооружается в двухпутном исполнении. Благодаря этому поезда обоих направлений будут ходить в одном тоннеле вместо привычных двух, а платформы на большинстве станций будут «берегового» типа.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года в Москве планируется ввести шесть новых станций метро.

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