Екатеринбург, , 12:25 — REGNUM

В Екатеринбурге Свердловский облсуд отказался удовлетворить жалобу опального бизнесмена Сергея Капчука на отказ в регистрации в качестве кандидата на выборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облсуда.

Ответчиком была областная избирательная комиссия. Административный истец заявлял, что избирком необоснованно пришёл к выводу о том, что у него нет права избираться. Он был осуждён, но амнистирован, и поэтому считал, что не является судимым.

Суд в свою очередь не посчитал доводы Капчука состоятельными. В его иске к комиссии отказано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Капчук был осуждён 27 мая за мошенничество. При этом его амнистировали в связи с 75-летием Победы.

Затем бизнесмен выдвинулся в депутаты по Серовскому округу от «Партии Роста». Но 8 июля получил отказ в регистрации.