Калуга, , 12:23 — REGNUM

Многочисленные нарушения оказания медицинской помощи в части оснащения медицинским оборудованием кабинетов в больницах, поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах Калужской области выявили проверки в первом полугодии 2019 года, сообщила 16 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

В Обнинске проверки обнаружили отсутствие медицинского оборудования и медицинских изделий в процедурном кабинете, дневном стационаре терапевтического отделения и терапевтическом кабинете и кабинете врача-эндокринолога.

Подобные нарушения выявлены в Дзержинском, Боровском, Жуковском, Перемышльском, Спас-Деменском и других районах, в том числе при проверке оснащения фельдшерско-акушерских пунктов.

После вмешательства прокуратуры в Обнинске деятельность круглосуточного стационара педиатрического отделения клинической больницы №8 ФМБА России, которая ранее была незаконно приостановлена, возобновлена. Стационар открыт для приема больных детей.

Кроме того, проверки выявили отсутствие оборудования в автомобилях скорой медицинской помощи. К примеру, в специализированных бригадах скорой медицинской помощи в Обнинске и в Малоярославецком районе отсутствуют бригады анестезиологии-реанимации, а также педиатрические бригады. В Ульяновском районе установлен факт стопроцентной изношенности автомобилей скорой медицинской помощи. Также были выявлены нарушения при организации и проведении иммунизации детского населения и профилактических осмотров взрослого населения.

При размещении заказов искусственно дробили закупки, что помогало медицинским учреждениям уклониться от конкурентных процедур. Установлены факты несоответствия контрактов типовой форме обеспечения государственных и муниципальных контрактов. Выявлены случаи неоплаты лечебно-профилактическими учреждениями, являющимися заказчиками, полной стоимости услуг по контрактам. В результате принятых мер задолженность по заключенным контрактам погашена в полном объеме.

Среди выявленных нарушений имеются и нарушения порядка и условий хранения и использования лекарственных средств в медицинских и фармацевтических организациях, отсутствие минимального ассортимента лекарственных препаратов, нарушения порядка формирования отпускных цен на лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых, а также факты ненадлежащего лекарственного обеспечения льготников.

«Всего по итогам проверок прокурорами выявлено 466 нарушений законодательства в сфере здравоохранения, внесено 124 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 82 должностных лица, в суд направлено 55 заявлений», — рассказала Искрина Лепёхина.

В рамках оптимизации здравоохранения в Калужской области создаются шесть межрайонных центров. Так, к центральной районной больнице Кировского района будут присоединены больницы Барятинского, Куйбышевского и Спас-Деменского районов. К ЦРБ Людиновского района — больница Жиздринского района. В состав Юхновской районной больницы войдут Износковская и Мосальская ЦРБ, а к Сухиничской ЦРБ присоединят Мещовскую и Думиничскую больницы. К центральной больнице Козельского района присоединят Ульяновскую районную больницу. К Дзержинской ЦРБ — больницу Медынского района.

Реорганизация также затронет и учреждения Калуги: к калужской городской больнице №4 им. А. С. Хлюстина присоединят Ферзиковскую больницу, а к городской больнице №5 — центральную больницу Перемышльского района.