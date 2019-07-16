Кибондо , , 12:29 — REGNUM

Беженцы из Бурунди, размещенные в танзанийском лагере Ньяругусу, заявили, что исполнительные власти угрожают им принудительной депортацией, передает ВВС Swahili.

Беженцы рассказали журналистам о том, что по возвращении в Бурунди они подвергнутся опасности. Они сообщили, что руководитель лагеря Ньяругусу Джуманне Сингани призвал их добровольно покинуть лагерь до того, как их принудят к депортации. По их словам, Сингани просил их уйти из-за того, что они причиняют беспокойство местным жителям региона.

Власти Танзании отрицают предъявленные обвинения в принуждении к депортации. Сингани отказался давать комментарии ВВС.

Отмечается, что в Танзании размещено более 200 тысяч беженцев из Бурунди. Многие из них бежали от политических беспорядков в 2015 году. Около 60% из них — дети, по данным ООН.