Брянск, , 12:15 — REGNUM

89 выпускников брянских школ набрали 100 баллов по одному предмету, шесть выпускников получили высшие баллы за два экзамена. Результаты проведения основного этапа ЕГЭ озвучили на оперативном совещании в правительстве регион, сообщили 16 июля в пресс-службе губернатора.

По словам директора департамента образования и науки Брянской области Татьяны Кулешовой, результаты ЕГЭ-2019 по всем предметам сопоставимы с результатами прошлого года, средний балл выше среднего балла по России. Экзамены прошли без нарушений и технологических сбоев.

100 баллов за предмет получили 89 выпускников, из них 42 по русскому языку, 30 — по химии. Шесть школьников добились максимального результата дважды. Это выпускники Брянского городского лицея № 1 имени А. С. Пушкина, гимназии № 3 и школы № 9 Брянска, гимназии Новозыбкова и школы № 5 Карачева им. И. С. Кузнецова.

В основной период ЕГЭ-2019 было зарегистрировано 5876 человек. На территории Брянской области работал 51 пункт проведения экзаменов на базе общеобразовательных организаций, в которых использовали 501 аудиторию с онлайн-наблюдением. Также были открыты четыре пункта приёма экзаменов на дому для участников, не имеющих возможности из-за болезни прийти в школу, и несколько пунктов и в учреждениях УФСИН.