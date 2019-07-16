Торонто, Канада, , 12:19 — REGNUM

В Канаде в возрасте 93 лет скончался известный пакистанский поэт Химаят Али Шаир, об этом 16 июля сообщает Geo TV.

Трагедия произошла в городе Торонто, причина смерти пока не сообщается. Поэт последние годы проживал в указанном городе.

Некоторые его произведения, переложенные на музыку, стали настоящими хитами и многими воспринимаются как классика. Поэт удостаивался многих престижных наград в области культуры и искусства.

Напомним, Химаят Али Шаир родился 14 июля 1926 года в Британской Индии, после освобождения страны от колониальной оккупации Лондона и образования государства Пакистан, перебрался в город Карачи. Поэт творил на языке урду.

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