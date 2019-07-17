Ликино-Дулёво, Московская область, , 12:42 — REGNUM

У протестов жителей Орехово-Зуевского городского округа Московской области против строительства мусорного полигона в Ликино-Дулево есть объективная подоплёка, связанная с системными проблемами региона в стиле принятия властных решений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель комиссии по устойчивому развитию и экологической безопасности московского региона подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов.

15 июля во время протеста противников мусоросжигательного завода было перекрыто шоссе, произошли столкновения.

«Решения предлагаются фактически на безальтернативной основе, не выстраиваются правильные многоинтеграционные коммуникации с гражданами. Нет реального учёта интересов жителей в регионе с высокой плотностью населения. Не учитывается совокупность геоэкологических, социальных и экономических факторов», — отметил эксперт.

С особым цинизмом, по мнению Хлынова, звучит заявление властей об отсутствии у территории, где планируется строить так называемый комплекс по переработке отходов, назначения «особо охраняемой» или присвоенной категории земель лесного фонда.

«Это не меняет сути: природа есть природа и её ценность не меняется от назначения категории земель. Было принято решение построить полигон с сортировкой отходов, пусть даже по современным технологиям, среди цельного лесного массива на болотах, где берут истоки малые реки», — заявил эколог.

Хлынов напомнил, что в Подмосковье уже неоднократно проходили протесты жителей против создания мусорных полигонов или строительства комплексов по переработке отходов. Это и скандал вокруг Химкинского леса, и ситуация на полигонах Кучино, Ядрово, недовольство выбранной площадкой для свалки в Щелканово прямо посреди карьера, заполненного водой. Однако прошедшие митинги не научили подмосковные власти, считает эксперт, быть более открытыми при принятии решений.

«Сначала принимается терсхема, потом начинается подготовка, хотя по закону необходимо предусмотреть несколько вариантов размещения отходов, а также технологии, которые там будут применяться. Например, нужно ли нам вместе с переработкой отходов захоронение «хвостов» (остатков переработки отходов, — прим. ИА REGNUM )? Власти хочется сделать попроще и продавить. Всё идёт по пути узурпации», — отметил эколог.

Стоит добавить, что только после резонанса с перекрытием Егорьевского шоссе возле предполагаемого места для строительства КПО чиновники заявили, что диалог с жителями будет найден, а само решение о строительстве свалки и комплекса по переработке отходов в Ликино-Дулеве ещё не принято. Протестующим пообещали, что строительство не начнут без проведения государственной экологической экспертизы, а также передали активистам результаты первых изысканий и договора с подрядчиками, и соответствующие разрешения.

Вопрос, почему этого нельзя было сделать раньше, остаётся открытым.

«Есть определённая технология принятия решений, которую можно приспособить для московского региона, когда решения принимаются в несколько этапов, причём они должны быть открыты для общества, только тогда удастся диалог с людьми и здравым смыслом», — заключил эксперт.

Напомним, в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья жители нескольких деревень, выступающие против строительства комплекса по переработке отходов и мусоросжигательного завода в Ликино-Дулеве, 15 июля перекрыли Егорьевское шоссе. В результате столкновения с правоохранительными органами некоторым гражданам потребовалась медицинская помощь.

Жители Подмосковья считают, что планируемое строительство комплекса по переработке отходов катастрофически скажется на экологии региона. В лесах берут начало малые реки, питающие колодцы десятки местных деревень. В случае размещения свалки вся вода в округе будет отравлена.