Калуга, , 11:45 — REGNUM

В первом полугодии 2019 года калужскими судебными приставами препровождены до пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации 198 иностранных граждан, сообщила 16 июля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

В июле судебные приставы выдворили за пределы Калужской области и страны 10 нелегальных мигрантов — граждан среднеазиатских республик.

Основанием для выдворения нелегальных мигрантов стали нарушения правил въезда в и пребывания в Российской Федерации.

В отделе судебных приставов по Московскому округу города Калуги УФССП России по Калужской области возбуждены исполнительные производства об административном выдворении. После оформления всех необходимых документов судебные приставы по ОУПДС препроводили шестерых граждан Таджикистана и четырёх граждан Узбекистана в один из столичных аэропортов и передали сотрудникам пограничной службы ФСБ России.

«В настоящее время в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Калужской области находятся 57 иностранных граждан, в отношении которых приставами готовятся документы для принудительного выдворения за пределы Российской Федерации», — сказала Любовь Скакун.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством въезд на территорию Российской Федерации выдворенным иностранцам будет запрещен в течение ближайших пять лет.