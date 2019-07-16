Веллингтон, , 12:27 — REGNUM

Интернет-пользователи по всему миру ведут торги за необычный 7-метровый кактус из Новой Зеландии, который содержит наркотические вещества. Об этом сообщает неновозеландский информационный портал Stuff.

Владелец растения продает части кактуса по всему миру: в США, Европу, Канаду. Кактус обладает внушительными характеристиками: его возраст около 30 лет, высота с двухэтажный дом, а ширина растения приблизительно три метра.

Кактус известен тем, что содержит мескалин, алкалоид и вещество класса А, которые вызывают галлюциногенные эффекты, подобные наркотикам, таким как, например, ЛСД.

По словам владельца кактуса — Джона Смолла, он продает клиентам черенки растения для дальнейшей рассады, а не для использования кактуса в качестве наркотика. Поэтому господин Смолл тщательно проверяет у покупателей аккаунты в Facebook.

Многие жители Германии и Испании уже заказали себе части растения для разведения. Начальная цена за 30 см растения составляет около 200 долларов, а стоимость всего наркотического кактуса порядка 5000 долларов.