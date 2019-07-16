Сеул, , 12:08 — REGNUM

Южная Корея стала мировым лидером по скорости мобильного интернета. Во многом этого удалось добиться благодаря запуску сети 5 поколения (5G), сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на исследование профильного сайта Ookla.

В среднем, скорость интернета в Южной Корее составляет 76,71 МБит в секунду, что в 2,8 раза выше, чем в среднем по миру — 27,2 МБит в секунду. Примечательно, что ещё в марте Южная Корея занимала лишь шестую строчку с показателем в 55 МБит/с, а в апреле поднялась на третью: тогда скорость достигла 63,8 МБит/с.

В апреле в Южной Корее началась коммерческая эксплуатация сетей 5G — сейчас количество пользователей оценивается в 1,7 млн человек. Сотовые сети нового поколения обеспечивают передачу данных на скоростях в 10 раз выше, чем LTE — до 1 ГБит в секунду. Это означает, что, например, загрузить двухчасовой фильм можно за 1−3 секунды. Впрочем, на данный момент наблюдается дефицит устройств, способных работать в сетях 5G, в связи с чем темпы расширения пользовательской базы остаются невысокими.