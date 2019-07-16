Орел, , 11:20 — REGNUM

Депутаты Орловского городского совета согласовали изменение архитектурного облика сквера Генерала Ермолова и строительство там сухого фонтана. Решение было принято на внеочередной сессии горсовета 16 июля. Изначально на сессию было вынесено два вопроса, вопрос о сквере числился вторым. Однако первый вопрос решили не рассматривать.

Перед началом сессии участник общественного объединения «Граждане Орла» Николай Паршин провел рядом с мэрией одиночный пикет — он требовал прекратить рассмотрение проекта благоустройства сквера.

«За» проект проголосовали 29 депутатов из 34 присутствовавших, пишет InfoОрёл. Один депутат выступил против, ещё один воздержался, двое покинули зал заседания в знак протеста. По информации «Орелграда», после этого сессию объявили закрытой — депутаты разошлись под крики общественников «Позор!».

Как сообщало ИА REGNUM, речь идет о благоустройстве сквера и установке фонтана в рамках концепции единого пешеходного пространства. Стоимость проекта — 150 млн рублей, деньги, выделяет ПАО «Сбербанк», «в рамках благотворительного проекта, реализуемого по всей стране». Однако проект поддержали далеко не все горожане: общественники, выступившие против проекта, уверены, что реализация проекта приведет к нарушению федерального законодательства, запрещающего капстроительство в защитных зонах, а также грозит вырубкой более сотни деревьев в скверах Ермолова и Лескова.

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