Киншаса, , 11:25 — REGNUM

Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сообщил, что вспышка вируса Эбола в ДР Конго, скорее всего, продолжит убивать людей в стране еще на протяжении долгого периода, если страны — члены ООН не окажут материальную поддержку в размере нескольких сотен миллионов долларов для борьбы с заболеванием.

Марк Лоукок во время пресс-конференции после заседания в Женеве, созванного для сбора средств на борьбу со вспышкой вируса Эбола в ДРК, призвал членов ООН оказать поддержку в этом вопросе.

В начале прошлого месяца ВОЗ заявила, что около четверти людей в ДРК, инфицированных вирусом Эбола, возможно, даже не подозревают, что заражены этим опасным заболеванием.

ВОЗ также предприняла меры предосторожности в связи с угрозой распространения Эболы на страны сообщества, особенно после того, как в Уганде было обнаружено несколько случаев заражения вирусом.