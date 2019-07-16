Москва, , 11:12 — REGNUM

Суперсервис для участников пенсионной системы в России — «Пенсии онлайн» — может быть запущен уже с 2020 года. Об этом заявили в пресс-службе АНО «Цифровая экономика».

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Как пояснил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Скляр, этот сервис будет помогать гражданину на протяжении всего периода его участия в пенсионной системе: от начала трудовой деятельности и формирования пенсионных накоплений до оформления пенсии и управления способом её получения. Предполагается, что он будет запущен в три этапа — с 2020 по 2022 год.

Добавим, проект этого суперсервиса, наравне еще с семью комплексными цифровыми сервисами по оказанию госуслуг гражданам и бизнесу, был рассмотрен рабочей группой по цифровому государственному управлению при АНО «Цифровая экономика». В их числе также проект «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», который предполагает онлайн-оформление документов для грузовых перевозок на автомобильном транспорте, «Оформление европротокола онлайн», разрабатываемый для борьбы с заторами на дорогах, а также «Трудовая миграция онлайн», «Правосудие онлайн», «Мое здоровье онлайн», «Имущество онлайн» и «Образование в РФ для иностранцев».

Так, суперсервис «Трудовая миграция онлайн» может начать реализовываться с 2020 года по 2024 год, а комплекс госуслуг «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» немного ранее, уже с 2019 года по 2024 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в рамках национальной программы «Цифровая экономика» планируется использовать 25 суперсервисов. Их перечень был определён президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию. Об этом сообщается на официальном портале правительства РФ. Так, в частности, в РФ уже к 2021 году должны быть реализованы такие суперсервисы, как «Пенсия онлайн», «Медицинские справки и документы онлайн», «Оформление европротокола онлайн», «Правосудие онлайн», «Господдержка бизнеса».

Кроме того, 27 июня рабочая группа по цифровому государственному управлению при АНО «Цифровая экономика» одобрила прототипы комплексных госуслуг — суперсервисы по утрате близкого человека, рождению ребёнка и трудовым отношениям.

По словам заместителя генерального директора организации «Цифровая экономика» Дмитрия Тер-Степанова, согласно поручению правительства, рассмотреть 25 проектов суперсервисов, включая уже одобренные, рабочая группа должна до 1 августа.

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