Москва, , 11:28 — REGNUM

Житель города Москвы Александр Эйсман пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение столичных властей включить в программу реновации дом в районе Свиблово, где расположена его квартира. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя заявителя Григория Вайпана из Института права и публичной политики. По его словам, это первая жалоба на московскую реновацию.

Как отметил Эйсман, включение его дома в программу реновации жилья было неправомерным: дом не является ветхим или аварийным. Таким образом, здесь имел место коммерческий интерес: квартиры в новых домах предоставят только собственникам расселяемых домов, а остальные квартиры будут распроданы.

Ранее заявитель уже пробовал обжаловать решение о включении дома в Останкинском районном и Московском городском судах, но получил отказы.