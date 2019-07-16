Нью-Дели, , 12:28 — REGNUM

Индийская организация космических исследований сообщила, что запуск лунной миссии «Чандраян-2» отменен из-за технических проблем. Это должна была быть вторая лунная миссия Индии. В ходе технической проверки за час перед запуском была обнаружена неполадка в системе ракеты-носителя.

Служба организации по связям с общественностью сообщила, что дата следующего запуска будет объявлена позже. «В качестве меры предосторожности запуск миссии был отложен. Новая дата будет определена позднее», — написала организация в Твиттере.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», луноход должен был быть запущен на борту ракеты-носителя GSLV III с Космического центра имени Сатиша Дхавана в штате Андхра Прадеш в 2:51 утра по местному времени. Общая масса зонда составляет 3,8 тонны.

Стоит отметить, что данный проект является уникальным, так как, согласно планам, лунная миссия Индии должна была исследовать южную часть Луны. Ранее на эту часть спутника Земли еще не было совершено ни одной миссии. Помимо этого, это будет первый индийский посадочный модуль, который предпримет попытку мягкой посадки на лунную поверхность. Ранее это удавалось лишь аппаратам из США, России и Китая.