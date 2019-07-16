Нью-Дели, , 11:41 — REGNUM

Резервный банк Индии (РБИ) сообщил, что в скором времени запустит приложение для распознавания банкнот. Специальное приложение поможет пользователям обнаружить на банкнотах денежные знаки, а также элементы защиты банкнот от подделок. По сообщению представителей банка, данная программа по большей части будет предназначена для слабовидящих людей. Она будет генерировать «звуковое уведомление», в котором будет указываться номинал денежной банкноты.

Необходимость запуска данного приложения обусловлена тем, что в Индии транзакции в большинстве случаев осуществляются при помощи наличных денег. В настоящее время в Индии проживает около 80 тыс. слабовидящих и слепых людей.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», с этой же целью банкноты номиналом свыше 100 рупий (примерно 91 рублей) печатаются при помощи технологии интальо (глубокая печать).

Стоит отметить, что в ноябре 2016 года в Индии были введены новые по дизайну и размеру банкноты, номиналом в 500 и 1000 рупий, что доставляет дополнительные трудности для слабовидящих людей при использовании. «Резервный банк Индии чувствителен к проблемам, с которыми могут сталкиваться лица, испытывающие трудности при повседневном использовании наличных денег», — говорится в официальном сообщении банка.