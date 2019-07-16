Сан-Франциско, США, , 11:09 — REGNUM

Мобильная игра Pokemon Go получила новое обновление — оно затронуло характеристики персонажей и механику боя. Об изменениях разработчики компании Niantic сообщают на странице аккаунта техподдержки в социальной сети Twitter 16 июля.

В обновлении 0.149.0 можно будет сравнивать покемонов одного вида благодаря специальной шкале из трех графиков, демонстрирующих уровень силы и возможностей персонажей. Все покемоны получат свой «уровень ценности», ранжированный от 1 до 15, облегчающий выбор помощника во время игрового рейда или сражения с противником. Ранее отличия одного покемона от другого выделялись неявно через текстовые подсказки.

Второе нововведение касается битвы между двумя игроками (PVP-battle). Новое обновление открывает для игроков особое движение: во время атаки теперь необходимо не просто быстро нажимать пальцем на экран смартфона, но и проводить по нему в разные стороны. Подобную механику ранее ввели в другую игру с дополненной реальностью от Ninantic — Harry Potter: Wizards Unite, которая вышла в релиз в мае 2019 года.

Видео, демонстрирующее возможности обновления, было опубликовано на Twitter-странице аккаунта Niantic Support.

https://twitter.com/NianticHelp/status/1150896918182137856

В июне разработчики Pokemon Go анонсировали выпуск нового приложения Pokemon Sleep, которое позволит зарабатывать игровой опыт с помощью специального гаджета, измеряющего качество сна. Результаты, полученные им, будут влиять на игровые процессы в Pokemon Go.

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