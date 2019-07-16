Анкара, 16 июля 2019, 10:47 — REGNUM
Во всех провинциях Турции прошли мероприятия, приуроченные ко Дню демократии и народного единства. Три года назад, 15 июля 2016 года, в Турции произошла попытка государственного переворота, которая была осуществлена группой военнослужащих, состоящих в террористической организации Фетхуллаха Гюлена. Их действия были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Жертвами столкновений стал 251 человек. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, основные мероприятия были организованы в Анкаре и Стамбуле с участием высших лиц страны. В районе Анкары Бештепе прошла официальная церемония поминания жертв событий 15 июля 2016 года. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган возглавил шествие родственников и близких павших героев, ветеранов и представителей общественности и возложил венок к посвященному событиям монументу. Затем турецкий лидер направился в мечеть, где были вознесены молитвы за упокой душ погибших. После этого президент принял участие во внеочередном заседании Великого национального собрания Турции, также приуроченном ко Дню демократии и народного единства. В Самсуне, Чанкыры, Токате, Кастамону, Чоруме и Амасье жители возложили венки к памятникам павшим в борьбе за независимость и единство страны. В Измире, Манисе и Денизли прошли митинги и поминальные мероприятия в поддержку демократии.