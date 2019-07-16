Барнаул, , 10:36 — REGNUM

Более 20 сайтов с пропагандой так называемого «зацепинга» заблокировали в Алтайском крае по настоянию Усть-Калманской прокуратуры. Как сообщил прокурор Усть-Калманского района Артем Зайцев, в интернете нашлись 24 ресурса, на которых для свободного доступа размещены обучающие, пропагандирующие видеоролики и статьи о том, как правильно ухватиться за выступающие части поезда или трамвая, чтобы ехать снаружи общественного транспорта.

«В случае принятия информации как руководства к действию, она может способствовать травмированию детей, в том числе с летальным исходом». Артем Зайцев

Напомним, осенью 2018 года в России было заблокировано более 330 интернет-сообществ «зацеперов».

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