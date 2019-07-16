Копенгаген, , 12:15 — REGNUM

Расследование американских властей в связи с делом об отмывании денег в Danske Bank не только стало приоритетом, но и расширило свои масштабы: теперь тот же самый процесс будет инициирован в отношении других банков, а именно Swedbank и Deutsche Bank.

Как стало известно, Deutsche Bank был получателем части долларовых незаконных транзакций из эстонского филиала Danske Bank несмотря на то, что не имел специального разрешения на получение этих средств — об этом пишет датская газета «Finans» («Финансы»).

Адвокат одной из фирм, связанных с данным расследованием, Джонатан Лопес заявил, что для того, чтобы возбудить против Danske Bank дело в суде, американским властям предстоит сначала доказать, что банк умышленно способствовал переводу «грязных» денег на счета в США или через филиалы на территории США.