Хельсинки, , 10:31 — REGNUM

В Финляндии одобрен проект создания уникального подземного хранилища ядерных отходов. Об этом сообщает финская газета Åbo Underrättelser.

По замыслу проекта хранилище будет расположено на глубине нескольких сотен метров в скале Онкало на острове Олкилуото. Там будут хранится отходы с атомной электростанции Олкилуото. Правительство Финляндии уже выдало лицензию на работы по строительству хранилища.

Эксперты заявляют, что этот уникальный проект будет отвечать всем требованиям экологической безопасности. Планируемое время функционирование — 100 тысяч лет.