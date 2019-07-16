Лондон, , 10:43 — REGNUM

Стоимость отпуска по уходу за детьми выросла в 2019 г. в Великобритании на 3% по сравнению с данными прошлого лета. Об этом, как передает Daily Mail, свидетельствуют результаты исследования, проведенного организацией Coram Family and Childcare .

Так, согласно данным исследования, средняя стоимость одной недели отдыха по уходу за ребенком составляет £138, или £828 в течение всех шести недель летних каникул.

Отмечается, что расходы на отпуск по уходу за ребенком оказались самыми высокими на Юго-Востоке — в среднем 162 фунта стерлингов в неделю на ребенка, что более, чем на треть (37%) выше, чем на северо-западе, где расходы на уход за ребенком самые низкие, в среднем 119 фунтов стерлингов в неделю.

Родители могут требовать для своего ребенка места в яслях на лето, что дополнительно увеличивает расходы.

«Высокая стоимость и низкая доступность ухода за детьми означает, что многие изо всех сил пытаются остаться на работе или же они не смогут оплатить уход, — сказала глава Coram Family and Childcare Меган Джарви. — Необходимо принять срочные меры по обеспечению доступности ухода за детьми и финансовой поддержке».