Тюмень, , 10:31 — REGNUM

В Тюменской области приставы-исполнители наложили арест на шесть самолетов, принадлежавших Профессиональному образовательному учреждению «Тюменский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России». Организация, расположенная в Ялуторовске, три года не выплачивала заработную плату своим сотрудникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП России по региону.

Около 4 млн рублей задолжало руководство ПОУ 29 своим сотрудникам. В феврале 2019 года судебными приставами проведена реализация парапланов и снегоходов, принадлежавших Тюменскому АСК ДОСААФ России. Было выручено лишь 400 тыс. рублей.

Если должник не погасит долги по зарплате, то в течении 10 дней на оценку будут выставлены ЯК-18, ЯК-52, 3 самолета АН-2 и один ТР-301.