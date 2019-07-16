Краснодар, , 10:06 — REGNUM

Всероссийский детский центр «Орлёнок» принял первых 150 детей из Иркутской области, пострадавшей от мощнейшего наводнения. Как сообщает официальный сайт Приангарья, прибывшие дети расположились в четырёх детских лагерях «Орлёнка»: «Стремительный», «Штормовой», «Солнечный» и «Солнышко».

Всероссийский детский центр «Орлёнок» Center-orlyonok.ru

17−18 июля в «Орлёнке» стартует новая, восьмая смена, в ходе которой иркутские дети смогут отдохнуть на море, пообщаться со сверстниками из регионов России и разных стран мира, заняться спортом. Также для школьников подготовлена образовательная программа по развитию творческого мышления «Мосты дружбы». 19 июля «Орлёнок» примет ещё 100 детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после продолжительных дождей. Реки вышли из берегов и затопили 109 населенных пунктов в восьми районах области. Вода повредила 10 890 жилых домов, где проживает 38 065 человек. Всего пострадавшим от наводнения в Иркутской области числится более 5700 детей школьного возраста.

В настоящее время остается подтопленной низменная часть города Тулуна, это 49 жилых домов. Не обошлось без жертв, от наводнения погибли 28 человек.

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