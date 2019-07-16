Иерусалим, , 10:48 — REGNUM

15 июля представители эфиопской общины организовали протест у здания Кнессета Израиля в Иерусалиме. Поводом к акции стало освобождение из-под домашнего ареста полицейского, который обвиняется в убийстве эфиопа. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Участники демонстрации выступили под лозунгами «Государство полицейского режима» и «Полицейский-убийца должен сидеть в тюрьме». В акции протеста приняли участие также родители убитого представителя эфиопской общины.

Напомним, что израильский полицейский убил эфиопа в то время, когда тот кидал камни в стража порядка. В настоящий момент идет расследование инцидента. Офицеру полиции инкриминируют причинение смерти по неосторожности.