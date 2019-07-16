Москва, , 09:31 — REGNUM

Врачи намерены провести ампутацию правой руки девочке из Ингушетии, получившей серьезнейшие травмы в результате побоев. В настоящее время идет подготовительный период выжидания «четкой демаркации процесса», сообщили 16 июля в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Врачи стараются подвести ребенка к экономной ампутации омертвевших тканей правой руки», — говорится в сообщении.

Медики отмечают, что признаков влажной гангрены нет, есть только сухая. В течение недели состояние ран, по их мнению, должно еще улучшиться, что позволит сделать ампутацию как можно меньшего участка руки.

По информации пресс-службы НИИ Леонида Рошаля за десять дней реанимации у девочки наметилась стабилизация общего состояния: показатели эндогенной интоксикации существенно снизились, девочка стала активнее, начала есть.

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Как сообщало ИА REGNUM, семилетняя Аиша А. попала в детскую региональную больницу Ингушетии 4 июля. На теле у ребёнка были обнаружены многочисленные ушибы, ссадины, кровоподтёки, ожоги. Особенно пострадали руки девочки. Врачи тут же прооперировали ребенка и переправили его в Москву — в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Как было установлено, жестокие побои нанесла Аише ее родная тетя, в семье которой воспитывалась девочка. В настоящее время она находится под следствием, ее поместили в СИЗО на два месяца.

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