Сеул, , 09:30 — REGNUM

Женская сборная Казахстана по водному поло уступила команде Испании на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванджу, сообщили 16 июля в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Мата закончился со счетом 6:18 (1:3, 3:7, 1:3, 1:5). В следующем игре, которая состоится 18 июля, казахстанские ватерполистки встретятся со сборной Греции. Ранее, 14 июля, команда Греции уступила сборной Испании со счетом 4:14.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля женская сборная Казахстана одержала верх над командой Кубы в первом матче по водному поло на чемпионате мира в Южной Корее. Матч закончился со счетом 9:6 в пользу Казахстана.

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