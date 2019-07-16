Москва, , 09:28 — REGNUM

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 16 июля. Термометр покажет от +21 до +23 °С, сообщает Гидрометцентр России.

Местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер будет дуть восточной четверти со скоростью 5−10 м/c, с порывами при грозе до 15 м/c.

Температура в столичном регионе немного отстает от климатической нормы. Интенсивные дожди возможны 17 и 18 июля, отмечают синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 июля синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Москве. Температура воздуха составит +20…+22 °С днём и +13…+15 °С ночью.

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